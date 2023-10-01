فلسطين اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023، يكثر في هذه الأوقات عمليات بحث المتابعين عبر محركات البحث مثل جوجل عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو من الموضوعات الهامة التي يتابعها الملايين حول العالم وتهم شريحة كبيرة وخاصة من التجار والمستثمرين.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تغطية مستمرة تشمل كافة أسعار العملات في البنوك المصرية المعروفة، كما نقدم لكم تحديثاً فورياً للأسعار في حال أي تغيير عليها.





سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023، وجاءت أسعار الدولار في مصر اليوم كما يلي:

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-10-2023

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





