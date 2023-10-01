أضرار بمنزل بعد إطلاق نار في مستوطنة قرب الخليل والاحتلال يغلق المنطقة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 1/10/2023، أن منزلاً للمستوطنين تعرض لإطلاق نار في مستوطنة "عساهيل" قرب الخليل بالضفة المحتلة.

ووفقاً لإعلام العدو، فإن مقاوماً واحداً نزل من سيارة وأطلق النار من رشاش على دفعتين، حيث تم رصد شخص واحد وهو يطلق النار تجاه منازل المستوطنة.

وأفادت مصادر الاحتلال أن إطلاق النار يستهدف مستوطنة بيت إيل لليوم الثالث على التوالي.

وحسب إعلام الاحتلال، فإن قوات الاحتلال تبدأ بمطاردة المقاوم، الذي أطلق النار بشكل كثيف على المنزل، بعد أن أغلقت المنطقة بأكملها.