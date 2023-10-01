فلسطين اليوم

سبب الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2023- هل تضر القهوة صحتك..؟- في اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بـ"اليوم العالمي للقهوة" في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والتي تعتبر مناسبة عالمية لتكريم مشروب القهوة، فيجري البحث عن سبب الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2023- هل تضر القهوة صحتك، كما تعتبر فرصة لتسليط الضوء على أهمية المشروب في حياة الناس وتعزيز التواصل والتفاعل بين عشاق القهوة حول العالم.

سبب الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2023

ويُعتبر هذا اليوم مدعاة للاحتفال بتنوع أصناف القهوة وتذوقها، باعتبارها ثاني أكبر سلعة يتم تداولها في العالم بعد النفط، وفق تقارير وإحصائيات عالمية.

تقول "منظمة القهوة العالمية"، إن يوم القهوة العالمي هو احتفال بتنوع قطاع القهوة وجودته، وهو فرصة لمحبي القهوة لمشاركة حبهم للمشروبات ودعم ملايين المزارعين الذين تعتمد سبل عيشهم على هذه المحاصيل.

والقهوة تُنتج من شجرة البن التي تزرع في العديد من البلدان في العالم، لا سيما الحارة نسبيا، ويتم تحضيرها من الحبوب التي تُثمرها شجرة البن بعد تحميصها وطحنها في مرحلة لاحقة.

وتتعدد نكهات القهوة بتعدد أنواعها وطريقة تحضيرها، فمنها الأنواع الشائعة التي تنتشر على نطاق واسع عالميا، ومنها ما هو نادر، وأخرى تعد غريبة في تحضيرها.

سبب الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2023- هل تضر القهوة صحتك..؟







سبب الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2023- هل تضر القهوة صحتك..؟

على الرغم من أن الدراسات المبكرة عن القهوة أشارت إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية، إلا أن الأبحاث الحديثة توفر أدلة قوية على أن شربها له في الواقع مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

ويقول فرانك هو، رئيس قسم التغذية في جامعة هارفارد: “كانت الأدلة الشاملة مقنعة إلى حد كبير على أن القهوة كانت صحية أكثر من كونها ضارة من حيث النتائج الصحية.. بالنسبة لمعظم الناس، يمكن دمج استهلاك هذا المشروب المعتدل في نظام غذائي صحي”.

وقال هو إن تناولها باعتدال – حوالي 2-5 أكواب يومياً – يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وسرطان الكبد وبطانة الرحم، ومرض باركنسون، والاكتئاب.

ومن الممكن أيضاً أن يتمكن الأشخاص الذين يشربونها من تقليل خطر الوفاة المبكرة.

ربطت الأبحاث المبكرة القهوة بأمراض تتراوح بين أمراض القلب والربو.

اليوم العالمي للقهوة 2023

لكن هو أشار إلى أن العديد من المشاركين في تلك الدراسات كانوا يدخنون أيضاً، الأمر الذي ربما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن شراب البن المغلي كان مسؤولاً عن الآثار الضارة المرتبطة الآن بالسجائر.

وأضاف أن أي شيء يستهلكه الناس كثيراً يخضع للتدقيق وقال: “في الماضي، أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يعتقدون: أوه، القهوة لذيذة للغاية، لذا لا بد أن هناك شيئاً سيئاً فيها”.

قد ينقل هذا المشروب المر عددًا من الفوائد الصحية بمرور الوقت، لكن يجب على مجموعات معينة أن تتعامل مع الاستهلاك بعناية.

لا يُعرف الكثير عن تأثيرات القهوة على الأطفال وفي الوقت نفسه، وجد أن الكافيين له آثار سلبية على الحمل.

ولهذا السبب يُطلب عادةً من النساء الحوامل الحد من تناولها إلى 200 ملليغرام في اليوم، أي ما يعادل حوالي كوبين.