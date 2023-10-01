إصابتان في 26 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 26 عملاً مقاوماً أسفر عن إصابتين في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة، والتصدي لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات في 14 نقطة بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل المكبر، وبلدة حزما بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات الشعبية إلى منطقة بيتونيا وقرية النبي صالح برام الله، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات برام الله.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في "ترمسعيا" ورشقوهم بالحجارة، وحطموا عدداً من مركباتهم، ما أسفر عن إصابة مستوطن.

واندلعت مواجهات في منطقة جلبون بجنين، إلى جانب التصدي للمستوطنين ورشقهم بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات عنيفة وتخللها عمليات إلقاء حجارة، وامتدت المواجهات إلى بلدة برقة أيضاً.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطن "حومش" في نابلس، إضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة، وتحطيم مركبات للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة مستوطنة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر بعبوة ناسفة، تزامناً مع اندلاع مواجهات شعبية في الخليل.