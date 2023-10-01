العمليات الفدائية تُثير أزمة بين بن غفير وجالانت

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 1-10-2023، أن العلاقة بين وزير "الأمن القومي" الصهيوني ايتمار بن غفير، ووزير حرب الاحتلال يوآف جالانت أصبحت قاتمة وشبه معدومة.

وقالت القناة 13 العبرية: نشر أول في ظل التوترات الأمنية الواسعة، أصبحت العلاقة بين وزير الحرب ووزير "الأمن القومي" قاتمة وشبه معدومة".

وكشفت القناة العبرية، أنه في الجلسة الأخيرة "للكابينت" التي عقدت في منتصف الشهر الماضي، أمطر "بن غفير" قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية بينهم جنرالات في "الجيش"، بأسئلة مختلفة؛ لكن غالانت أمرهم بعدم الرد عليه.

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في ظل التوتر القائم ووجود عشرات الإنذارات بوجود احتمالية وقوع عمليات فدائية في الداخل المحتل والضفة.

وكانت قد قالت القناة الـ13 العبرية، الجمعة: "في المؤسسة الأمنية والعسكرية رفعوا مستوى التأهب على خلفية أعياد تشرين والخشية من تنفيذ عمليات فدائية ضد "إسرائيل". وفق قولها.

ومن جانبه، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" قوله: "أصبحت عمليات إطلاق النار في الضفة التهديد رقم 1 لدى الجيش "الإسرائيلي".

جدير ذكره أنه في منتصف سبتمبر الماضي "نشرت الشرطة "الإسرائيلية" 5 آلاف من عناصرها في مدن الداخل المحتل والضفة والقدس، كما أوعزت أجهزة الأمن "الإسرائيلية" لعناصرها بالتأهب في القدس المحتلة خشية وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى".