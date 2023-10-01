بماذا أوصى مسؤولون صهاينة نتنياهو بشأن عمال غزة..؟

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 1/10/2023، أن مسؤولين أمنيين "إسرائيليين" أوصوا بزيادة حصة عمال قطاع غزة الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الجيش والشاباك، أوصيا، بزيادة حصة العمال، وذلك خلال الجلسة الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم.

وذكرت القناة، أن ذلك سيكون مرتبطًا بمدى استمرار الهدوء في قطاع غزة، حال تمت هذه الخطوة.