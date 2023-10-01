جيش الاحتلال يحقق في فشل جديد لقواته البحرية

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 1-10-2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحقق في فشل جديد لقواته البحرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "الجيش يفتح تحقيقًا في فشل قواته البحرية في رصد قارب أقل مهاجرين من الصومال وتركيا إلى "نتانيا" وسط الكيان صباح اليوم واختفت آثارهم بعد ذلك".

ومن جانبه، قال مصدر عسكري "إسرائيلي": إن الحادثة في غاية الخطورة، سواء قتل من على متن القارب أو تسللوا إلى "إسرائيل"؛ لأن هذا الفشل قد يتكرر في قارب آخر يحمل مسلحين قادمين لتنفيذ عملية".

ومن ناحبته، قال موقع "واللا" العبري: "التحقيق الأولي للجيش "الإسرائيلي" أظهر أن راصداته على طول منطقة الشاطئ لم تنجح في رصد القارب المطاطي إلا عندما كان على بعد يقدر بمئات الأمتار من الشواطئ".

وقال مصدر عسكري وصف بـ"المطلع": إنه ليس من الواضح حتى الآن سبب عدم اكتشاف القارب ورصده وهو على مسافة أبعد، على نحو يسمح للقوات البحرية والبرية بالاستعداد لاحتمال مواجهة عملية تسلل".

وأضاف المصدر: "إن القارب كان من الممكن أن يحتوي على "مسلحين"، أو أن يكون قاربا متفجرا "كما حدث سابقا في المنطقة المحيطة بقطاع غزة". وفق زعمه.

ونقل الموقع العبري عن المصدر العسكري قوله: "إنه في إطار التحقيق، تم الكشف عن "ثغرات عملياتية يجب العمل على إصلاحها" تتعلق بـ"الاتصال الميداني بين قوات بحرية الاحتلال والشرطة "الإسرائيلية" وتقاسم المسؤولية في حوادث مستقبلية مشابهة".

وبحسب المصدر العسكري، فقد أظهر التحقيق أن "المشكلة الرئيسية تكمن في الإبلاغ عن الموقع الدقيق للقارب مما أثر على سرعة وصول قوات الجيش والشرطة".

جدير ذكره أنه في وقت سابق اليوم، ذكرت قوات الاحتلال أنها وجدت قارب مطاطي للمهاجرين على ساحل البحر قرب نتانيا، دون أن يكون عليه شيء سوى كومة من المتعلقات الشخصية وطعام وماء ووثائق سفر، بينها لثلاثة أشخاص من الصومال.