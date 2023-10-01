ارتفاع كبير فى أسعار البنزين والديزل في أمريكا

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار البنزين والديزل فى أمريكا وسط تخفيضات الإنتاج واسعة النطاق من قبل روسيا والسعودية.

وحسب شبكة روسيا اليوم" الروسية، فإنه “بعد خفض الإنتاج على نطاق واسع من قبل موسكو والرياض، ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل”.

كما حظرت روسيا صادرات الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه “من الواضح أن واشنطن لا تعرف ماذا تفعل: لقد تم بالفعل بيع نصف احتياطياتها في الأسواق العالمية لمحاولة خفض الأسعار المحلية”.

وأضافت أن “الاحتياطى استنفد فى الوقت الحالى، وهذا قد يدمر تصنيف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بالكامل قبل الانتخابات”.