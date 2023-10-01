ارتفاع كبير فى أسعار البنزين والديزل في أمريكا

الساعة 09:17 م|01 أكتوبر 2023
رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن.jpeg
رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن.jpeg

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار البنزين والديزل فى أمريكا وسط تخفيضات الإنتاج واسعة النطاق من قبل روسيا والسعودية.

وحسب شبكة روسيا اليوم" الروسية، فإنه “بعد خفض الإنتاج على نطاق واسع من قبل موسكو والرياض، ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل”.

كما حظرت روسيا صادرات الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه “من الواضح أن واشنطن لا تعرف ماذا تفعل: لقد تم بالفعل بيع نصف احتياطياتها في الأسواق العالمية لمحاولة خفض الأسعار المحلية”.

وأضافت أن “الاحتياطى استنفد فى الوقت الحالى، وهذا قد يدمر تصنيف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بالكامل قبل الانتخابات”.