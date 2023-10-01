اعتداءات على سكان برقة بنابلس: إصابة طفل وعشرات الحالات بالاختناق

فلسطين اليوم

أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد 1/10/2023، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس، بالضفة المحتلة

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي قرية بزاريا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.