إصابة مستوطنة رشقاً بالحجارة قرب "كريات أربع" بالخليل

فلسطين اليوم

أُصيبت مستوطنة "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد 1-10-2023، جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطة "كريات أربع" بمدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد أُصيبت مستوطنة "إسرائيلية" رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

جدير ذكره أنه بشكل شبه يومي تندلع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان قرب المستوطنة المذكورة، حيث يسهل الاحتلال للمستوطنين مهمتهم بالسيطرة على أراضي المواطنين.