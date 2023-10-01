ماذا علّق بايدن على وعود ترامب الانتخابية؟

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد 1-10-2023، أن الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "الوعود التي يقدمها ترامب تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، وتهدد الديمقراطية أيضا في أجزاء أخرى من العالم وليس فقط في الولايات المتحدة".

وبخصوص الحمل الانتخابية، أكد بايدن أنه ليس الممثل الوحيد لحزبه (الديموقراطي) القادر على الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.

جدير ذكره بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستجرى في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام 2024.