فلسطين اليوم

حقيقة عودة التوقيت الشتوي إلى الأردن- موعد التوقيت الشتوي في الأردن- مع بدء فصل الخريف، يتبادر إلى أذهان الأردنيين تساؤلات عما إذا كانت حكومة بلادهم ستعيد العمل بـ التوقيت الشتوي، والتراجع عن القرار الذي اتخذته العام الماضي والقاضي بتثبيت العمل بـ التوقيت الصيفي طوال العام وإلغاء العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي.

حقيقة عودة التوقيت الشتوي إلى الأردن

وتوجه الكثيرون من أبناء الشعب الأردني نحو محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي أملًا في العثور على إجابة لتساؤلاتهم في ظل الجدل الذي شهده الشارع الأردني في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

حقيقة عودة التوقيت الشتوي إلى الأردن- هل سيعود التوقيت الشتوي في الأردن



حقيقة عودة التوقيت الشتوي إلى الأردن- موعد التوقيت الشتوي في الأردن

ورصد فريق تحرير البوابة انقسامًا في أراء النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدٍ لقرار تثبيت التوقيت في الأردن، والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام أسوة بـ60% من دول العالم، بهدف زيادة ساعات الضوء المتاحة خلال النهار واستغلال الضوء الطبيعي لفترة أطول وبالتالي توفير الطاقة.

كما أشار مؤيدو قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام أن زيادة ساعات الضوء المتاحة في فترة المساء من شأنه أن تؤثر إيجابًا على الصحة العقلية للأفراد، فقد يشعر الأشخاص بمزيد من الحوية والنشاط مما يؤدي إلى تحسن المزاج والحد من الاكتئاب الموسمي.

استذكر القسم الآخر من روّاد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن حالة الإرباك التي عاشوها في 28 أكتوبر الماضي حين عادت ساعات هواتفهم النقالة 60 دقيقة للوراء، والتي ضُبطت على النظام المعتاد والقاضي بتغييرها في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر في كل عام.

فوائد العمل بنظام التوقيتين

وذكر عدد من المغردين فوائد العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن لمدة 5 أشهر، وقالوا أنه من شأنه توفير كُلفة استخدام الكهرباء، إذ أن شروق الشمس سيكون مُناسب لهم ويغنيهم عن استعمال الأضواء لغرض الاستعداد للذهاب للمدرسة أو العمل صباحًا.

كما ذكر أحد المغردين بأن التوقيت الشتوي يُوفر تكاليف استخدام وسائل التدفئة بوجوده سيتقلص الوقت الذي يتم فيه استخدام وسائل التدفئة في المنازل صباحًا.

سلبيات تثبيت التوقيت الصيفي

ذكر عدد من المعلقين في منصة "إكس" أن شروق الشمس المُتأخر خلال فصل الشتاء من شأنه أن يزيد من حالة الإرباك التي تصيب الطلبة وذويهم والموظفين، إذ سيترتب عليهم الخروج إلى مدارسهم وأعمالهم في الأجواء شديدة البرودة قبل شروق الشمس.

كما أن خروج الطلبة والموظفين قبل بزوغ الشمس من شأنه زيادة حالة الخوف والقلق التي ستنتاب الأهالي على أبنائهم عند الخروج إلى المدارس أو الجامعات في ساعات الصباح الباكر المظلمة ناهيك عن أنها ستتزامن مع خطر الصقيع والانجماد والضباب خلال فصل الشتاء

هل سيعود العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن؟

بحسب مصادر حكومية أردنية؛ لا عودة للتوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة بشر الخصاونة، قد أقر العام الماضي 2022، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام، وهو ما سيكون عليه العام الحالي، استنادًا إلى دراسة مستفيضة أجرتها للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.

ضبط ساعة الهاتف

توجه كثيرون نحو محرك البحث "غوغل" لمعرفة الطريقة الصحيحة لضبط ساعات هواتفهم النقالة على التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.

ضبط ساعة هاتف آيفون

يمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:

انتقل إلى "الإعدادات - Setting"

التوجه نحو "عام - General" والنقر عليه

ثم انتقل إلى "التاريخ والوقت – Date and Time” والنقر عليه

إلغاء "الضبط التلقائي عطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة.

تعديل الوقت يدويًا

ضبط ساعة أندرويد

يمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:

افتح "الإعدادات - Setting"

ابحث عن التاريخ والوقت وانقر عليه

عطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة.

تعديل الوقت في هاتفك يدويًا.