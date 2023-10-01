فلسطين اليوم | أسعد جودة

بلا مساحيق.. بقلم/ د.أسعد جودة

التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني مابين ضجيج إعلامي مفتعل وأمانٍ وتوقعات،

يستحوذ مصطلح التطبيع على نصيب إعلامي كبير على مستوى العالم وأكثر مصادر هذا التسريب الإعلامي هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية باقتراب موعد التوقيع وتم تحديد الربع الأول من عام 2024 لذلك.

ومما تم التركيز عليه وعلى لسان بايدن "بأنه في حل تم إنجاز الإتفاقية بين نتنياهو وولي عهد السعودية سيكون ذلك بمثابة حدث تاريخي وإزدهار وتكامل فى شرق أوسط جديد، تكون فيه اسرائيل على علاقة طبيعية مع دول العالم الاسلامي، وينتهى الصراع العربي الاسرائيلي، وينجز الممر الإقتصادي الهندي الآسيوي، والشرق أوسطي والأوروبي."

وبهذا حلم ورؤية

قادة ومؤسسي الكيان الصهيوني سواء (ثيدور هرتزل وفلاديمير جيبوتنسكي وبن غوريون) الذين تنبأوا بذلك قبل قرن ويزيد، والتي رافقها حربين عالميتين وهزيمة للدولة العثمانية، وتقسيم ممتلكاتها وإنشاء الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية والجامعة العربية وبناء وطن قومي لليهود فى فلسطين قد تحقق.

السؤال الجوهري والمهم هل هذه الضجة والتكثيف الإعلامي عن قرب هذه الصفقة ذات الوزن والعيار الثقيل قابلة للتحقق؟ أم أن هناك مخاض عسير يجري خلف الكواليس قد يتبخر ؟!

العنوان المهم هو أن الولايات المتحدة معنية بالتحولات العالمية وتدرك خطورة تهديد الصين وشبحه القادم، لذا خروجها من منطقة الشرق الأوسط المكتنَزة لمواجهته والتصدى له كارثة، سيما أن لاعب إقليمي كبير كالسعودية يوثق علاقته الإستراتيجية بهذا الدب القادم، وينضم لمحور "البريكس" المعادى للسياسة والهيمنة الأمريكية، وتطور معه الأمر لأن ترعى الصين مُصالحة تاريخية بين خصمين، وأهم قطبين إسلاميين فى المنطقة إيران والسعودية.

هذا التوجه لا يشكل ناقوس خطر على الكيان الصهيونى فقط بل على الأمريكيين أيضًا، فاستمرار الهيمنة على أكثر مناطق العالم المتحكمة في مصادر الطاقة والممرات المائية، وخزان العقيدة الإسلامية يُبقي هذه المنطقة تحت المظلة الأمريكية وبالمحصلة الكيان الصهيونى يستمر قويًا وحاضرًا.

الكيان يعيش هذه الفترة قلقًا وجوديًا ويعتقد بأن أمريكا أعادت فتح الحوار مع إيران حول البرنامج النووي حتى لو بسقف مصغر، واستئناف ذلك تحت أي ظرف مهددٌ خطير في الوقت الذي يعد به العدة لتكوين "ناتو -عربي-صهيوني"، بدعم أمريكي لمواجهة وإقتلاع هذا العدو.

بايدن حاول أن يخفف من قلق الكيان حيال ما يجري بطرح مشروع التطبيع بين السعودية وإسرائيل وهو يدرك رؤية نتنياهو بأن التطبيع مع السعودية سيجعل الشرق الأوسط أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا وسينهي الصراع العربي الإسرائيلي.

على الجانب الآخر اللآعب السعودي ممثلاً بولى العهد ووزير خارجيته وطاقم رفيع المستوى، يراقبون عن كثب وبحنكة ويحسب لهم أنهم يديرون معركة شرسة بصمت ووعي وبعيدًا عن الإعلام والتشنج وبحديث دبلوماسي عالٍ وفي إشارات تدلل على قبولهم صراحةً إندماج الكيان، بل ولعب دورًا مهمًا فى الشرق الأوسط.

الطرح السعودي ثقيل العيار لا يقبله الإسرائيلي ولا الأمريكي، وغير قادرَين على تمريره فى مؤسساتهم الرسمية، كتوقيع معاهدة دفاع مشترك وحماية في حالة إعتداء أي طرف على السعودية من الولايات المتحدة أسوأه الحاصل مع كوريا الجنوبيه واليابان،

وبناء برنامج نووي سلمي وتخصيب اليوانيوم في السعودية بالإضافة إلى دولة فلسطينة مستقلة وعاصمتها القدس.

الواضح من القراءة المعمقة بأن هذه الشروط التي وضعتها هي مبادئ وقابلة للتحاور عليها، تدرك سلفًا أن إدارة "بايدن أو نتنياهو" غير قادرة على تطبيق أي من شروطها.

الكيان الصهيوني يمر بأزمة داخلية عاصفة وحكومة ذات لون يميني ديني متطرف تريد أن تنهي كل طموحات وآمال الفلسطينيين، لا بدولة ولا قدس ولا سيادة بل طرد وتهجير وتصفية، والتي عملت مبكرًا للقضاء على فكرة مفاعل في العراق وسورية وليبيا، واليوم مع إيران لن تسمح بالمطلق لا ببرنامج سلمي أو عسكري مع السعودية.

هذه الشروط التي وضعتها السعودية هي مهدده ليس لسقوط حكومة نتنياهو ووضع السيف على رقبته لأن الكنيست الصهيوني لا يمكن أن يوافق على برنامج نووي للسعوديه أي كان ولا على دولة فلسطينية.

الكونغرس الأمريكي لا يمكنه الموافقة على التصديق لا على معاهدة حماية ولا على برنامج نووي، ووعود بايدن فى الربع الأول الذى يصادف بدء الإنتخابات الأمريكية في 2024، وتحقيق هذا الأمر ليس أكثر من أمنيات.

هذا المشهد لا يدلل كما يروج له الأمريكان والصهاينة على إستقرار وازدهار بل العكس يعمق الصراع ويؤججه.

الحقيقة الراسخة التى يجب أن لا تغيب عن الأذهان للساسة والعامة هي أن زرع هذا الكيان المعقد لا يمكن أن ينتج سلامًا ولا أمانًا، بل ينتج حروبًا وصراعات وهذا دوره الوظيفي ومهمته؛ فتخيل أم يتحدث عن تطبيع وإندماج وسلام وإستقرار وهو يهتك ويقتل ويصادر ويهود المقدسات، ولا مشروع أمامه إلا سحق الفلسطينيين وطردهم وإعلان يهودية الدولة ونقائها، وإقامة الهيكل المزعوم بعد هدم المسجد الأقصى.

التضخيم الصهيوني الأمريكى لهذه الضجة وتشغيل الماكينة الإعلامية هدفها فقط إشاعة وتعميق روح اليأس عند الفلسطينيين بأن لا جدوى من المقاومة والمراهنة على محور المقاومة وعلى الأوهام التي ستنهار أمام التطبيع وأيضًا دفع الدول المتردة إلى الإسراع فى التطبيع والإستسلام.

الحقيقة الساطعة برغم كل ما جرى ويجري من تدمير ممنهج وتمزيق للمكون الإسلامي الجمعي هي أن العالم الغربى والشرقي بات يدرك أهمية وخطورة وموقع العالم الإسلامي في الإستمرار الكوني.

الخطاب الصهيوني والأمريكي مجمِع بأن التطبيع مع السعودية سيفتح الباب أمام 57 دولة إسلامية دفعة واحدة أن تتطبع وتُنهي الصراع وتدمج اسرائيل في الشرق الأوسط.

السعودية اليوم كدولة لوحدها تدير هذا الهجوم الكاسح فكيف لو كان التكتل مجتمعًا، ودير حوارات هادئة ولم تلتفت للضجيج الإعلامي، وحددت شروط للتطبيع أقل شرط ينسف العملية برمتها، سواءً على مستوى برنامج نووي وتتحكم فى تخصيب اليوانيوم فى المملكة، وتوقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن تلزمها بحماية تحت أي تهديد أسوة بكوريا الجنوبية واليابان، ودولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

الإستنتاج هو لماذا هذه النتيجة تكون بمثابة الصاعق والمؤسس لبروز تكتل لتلك الدول مجتمعة على غرار الإتحاد الأوروبي أو السوفيتي سابقًا لتصبح قوة مركزية صاحبة قرار ينسجم مع هذا الإستنتاج العالمي،

ويصبح قوة مركزية عالمية بدلًا من أن تدخله دولة لقيطة المسماة إسرائيل، والتي استنبتت فى جسده ومن أجلها خُلق للحوض العربي الإسلامي إسمًا جديدًا "الشرق الاوسط"، والذى بشر به "ثيدور هرتزل" حينما قال علينا إنشاء "كومن ويلث" اقتصادى شرق أوسطي بهدف تذويب هوية وسمات وثقافة وتاريخ ومستقبل هذه المنطقة.

جاء الإستحقاق بعد قرن ويزيد بأن استئصاله ولفظه وتفكيكه ممكن بل سيكون هو الضامن والمحافظ على هوية واستقلالية الأمة، بعيدًا عن الهيمنة عليها من أي قوة، أيًا كانت كما هو حاصل من تفكك وهدر للثروات والطاقات والضعف والتشرذم .

لذا الأصل أن يكون الصراع فى فلسطين ليس مهمة الفلسطينيين فقط بل هم عربي إسلامي لأن تفكيك هذه الدولة اللقيطة ستدفن حلم الصهاينة والأمريكيين وكل من يؤمن بذوبان هذه الأمة صاحبة الرسالة الخالدة.

كل يوم تتجسد الحقيقة بأن الصراع في فلسطين وحول فلسطين صراعٌ على الدين والعقيدة والهوية والحضارة والتاريخ والحاضر والمستقبل فليستمر الصراع ويفكك هذا الكيان اللقيط لتعود الأمة عزيزة قوية ممكنة وقادرة على حماية مصالحها، وتوظيف قدراتها لتنمية مستدامة ليس فقط تخدم شعوبها بل على مستوى العالم، وهذا يستدعي وقف كل أشكال التطبيع وتراجع المطبعين عن خطاياهم وعلى الفلسطينيين الذين يتحدثون عن الشرعية والرسمية بأن ينهوا مهزلة ما يسمى باتفاقات هزيلة شجعت بعض الدول للتطبيع حتى لا يظل هناك مبرر.

الشعب الفلسطيني اليوم ممسكٌ بزمام المبادرة والمقاومة حاضرة وفاعلة ومؤرقة فى كل ربوع فلسطين، والمنطقة على صفيح ساخن والتغيرات الكبرى قادمة لا محالة وستشهد هبوط مرحلة الشيطان الأكبر أمريكا، والأصغر الكيان الصهيوني، وصعود تكتلات ومحاور عالمية يكون للأمة الإسلامية دور بارز ومهم.