مورينيو يكشف عن رفضه عرضاً من السعودية

فلسطين اليوم

كشف البرتغالي ​جوزيه مورينيو​، المدير الفني لنادي ​روما​ الإيطالي لكرة القدم، أنه رفض عرضا فلكيا خلال الصيف الماضي، من أجل البقاء مع فريق "الذئاب" هذا الموسم.

وقال مورينيو، بعد الهزيمة أمام جنوى (1-4) الخميس الماضي: "إنه يقضي "أسوأ انطلاقة موسم له"، ولفريق روما، حيث حقق انتصارا واحدا فقط في 6 مباريات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 5 نقاط".

وأضاف مورينيو: "هذا صحيح، البداية الحالية هي الأسوأ في تاريخ روما وكذلك الأسوأ لي كمدرب خلال مسيرتي بأكملها".

وتابع قائلاً: "ولكن ما هو صحيح أيضا أن روما لم يسبق له التأهل إلى نهائيين أوروبيين متتاليين من قبل في تاريخه".

وقال مورينيو، قبل مباراته أمام فروسينوني، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة للدوري:" إنه مستمر في مهمته مع روما رغم تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف مورينيو في تصريحات صحفية:" "لقد تلقيت أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم".

ومن جانبه، قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا: "إن نادي الهلال السعودي قد عرض على مورينيو راتباً قدره 30 مليون يورو سنويا صاف، ولكن المدرب الإيطالي رفض العرض".

وأشار جوزيه مورينيو بقوله: "مستمر مع فريق روما حتى يوم 30 يونيو 2024، وأنا أقاتل من أجل الفريق ولم تطلب مني إدارة النادي الرحيل، أنا مستمر في القتال ولست خائفا".