بالفيديو "يديعوت": إصابة 4 صهاينة بينهم بجراح خطيرة في انفجار مركبة قرب "كريات ملاخي"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 1/10/2023، أن انفجاراً كبيراً وقع في مركبة صهيوينة قرب مستوطنة كريات ملاخي.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أصيب 4 صهاينة في انفجار المركبة على تقاطع مسمية قرب كريات ملاخي أحدهم حالته حرجة جدا و2 متوسطة.

وحسب وسائل إعلام الاحتلال، فبعد اغتيال أحد قادة العصابات جنوب "إسرائيل" عصر اليوم على يد عصابة أخرى، جرى انفجار سيارة مفخخة وإصابة 4 بجروح قاتلة.