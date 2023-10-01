كيف سيكون طقس فلسطين خلال الأيام القادمة؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، حالة طقس فلسطين من مساء اليوم حتى الأربعاء القادم.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن طقس فلسطين هذه الليلة، سيكون الجو فيه غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، حيث يتوقع لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت أن طقس يوم الإثنين 2-10-2023، سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الدائرة أن يكون طقس فلسطين يوم الثلاثاء 3-10-2023، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس يوم الأربعاء 4-10-2023، سيكون صافياً الى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.