العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في أكتوبر الحالي..!

فلسطين اليوم

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأحد 1-10-2023، من نشاط زلزلي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة".

وقال العالم فرانك هوغربيتس بمقطع فيديو على اليوتيوب:" من المحتمل أن يحدث نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، وربما تصل قوته إلى أعلى من 6 درجات".

وكان قد قال في تغريدة على حسابه في موقع "إكس": "إن من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة".

وحذر بقوله: "أستطيع أن أقول بأن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".

كما أرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS، جاء فيها شرح للاقترانات والتحاذي فيما بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.