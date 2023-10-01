فلسطين اليوم

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023، مع بداية شهر أكتوبر 2023 ارتفعت نسبة بحث الكثير من المتابعين وخصوصاً من موظفي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر سبتمبر 2023، ولا سيما في ظل الحاجة الكبيرة للمواطنين للمال مع تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب الحصار "الإسرائيلي" الظالم.

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023، ومن جهة حرصنا على المتابعين قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إبقاء المتابعين الكرام على معرفة دائمة بكل ما يخص أخبار رواتب السلطة الفلسطيني التي اقترب موعد صرفها، حيث ينتظرها الآلاف بفارغ الصبر، ويزداد الاهتمام بهذا الموضوع مع عدم ثبات نسبة صرف الرواتب نتيجة تقليصات الاحتلال في بعض الأحيان لأموال المقاصة الخاصة بالسلطة.







موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023، وكانت قد صرفت وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس الماضي بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، فيما لم تصرف أي جزء من المتأخرات الخاصة بالموظفين مع بقائها في عهدة وزارة المالية لحين تحسن ميزانية السلطة المالية.

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023، وتشير الكثير من التوقعات إلى أنه من المقرر أن تعلن وزارة المالية برام الله قريباً عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر سبتمبر 2023، كما جرت العادة بالأسبوع الأول من شهر أكتوبر2023 الجاري، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، كما الشهر الماضي.



