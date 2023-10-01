فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لقاءً تحشيدياً في ذكرى الانطلاقة الجهادية ال 36 لكادر الرابطة في مكتبها بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وتحدثت منسقة ملف الجامعات عبير منصور خلال اللقاء عن نشأة حركة الجهاد الإسلامي وعن مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي الذي رغم الاغتراب وسنوات الدراسة لم تغب عن تفكيره قضية فلسطين.

وأكدت منصور أن حركة الجهاد الإسلامي بشعارها إيمان ووعي وثورة لن يكون نهجها إلا الكفاح المسلح لتحرير كامل فلسطين بإذن الله.

وأوضحت منصور أن هذا اللقاء يأتي في ذكرى الانطلاقة الجهادية ال 36، والتي تحتفل الرابطة بذكراها بسلسلة من الفعاليات.













