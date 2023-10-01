فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الأحد 1/10/2023، ملتقى دعوي بعنوان "نور على نور" بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد بدر وسط محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

حضر اللقاء كلٌ من: مسؤولة الإطار النسوي " الداعية بدور أبو خضير"، مسؤولة الرابطة بالإقليم "أسماء الواوي"، منسقة ملف المدارس "أريج عواجة"، ولفيف من كادر الرابطة الإسلامية بالإقليم، وطالبات المدارس.

وبينت أبوخضير، أنّ هذه الذكرى يُحييها المسلمون في جميع أنحاء العالم بكل فخرٌ واعتزاز لأخذ العبر والدروس التي تُعطي أملاً بالتغيير نحو الأفضل.

وأوضحت أبو خضير، الأعمال المستحب فعلها في هذه الذكرى العظيمة مسلطةً الضوء على ضرورة إحياء سنة النبي باتباع هديه وسننه والعمل بها لإخراج جيلٍ سليم ومعافى قادراً على حمل رسالته وتوصيلها للعالم أجمع.

وأكدت أبوخضير، على أن المولد النبوي سيبقى بمثابة منارةٍ نهتدي بها جميعاً ونستمد منها الأمل بولادة الخير والحق والتغيير.

واختتم اللقاء بمسابقة ثقافية وتقديم هدايا رمزية للفائزات وسط أجواء ملؤها السعادة.

















