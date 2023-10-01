جالانت يتوجه للولايات المتحدة الشهر الجاري

فلسطين اليوم

من المقرر أن يتوجه وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" يوآف جالانت للولايات المتحدة في أعقاب رفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحظر عن وزرائه لزيارتها.

جاء ذلك بعد لقاء نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إنه سيتوجه وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية".

وأوضحت القناة العبرية، أن جالانت سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن خلال شهر أكتوبر في واشنطن.