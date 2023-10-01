حبة بصل بوزن 8.97 كغم تحطم الأرقام القياسية

فلسطين اليوم

بأكبر بصلة في العالم بوزن 8.97 كجم، حطم غاريث غريفين رقماً قياسياً، تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفقًا لمنشور على الحساب الرسمي لموسوعة غينيس على (إنستغرام)، قدم غريفين، في وقت سابق من هذا الشهر، "أثقل بصلة في العالم" في معرض "هاروغيت" لزهور الخريف في شمال يوركشاير.

وذكر غريفين أنه استلهم من والده زراعة "هذه الخضروات الجذرية بالتحديد"، ولكن منذ حوالي 13 عامًا، أخذ هوايته على محمل الجد.

وقال وفقًا لموقع موسوعة غينيس الرسمي: "أنا في غاية السعادة لأنني قمت بزراعة أكبر بصلة في العالم"، مضيفًا "كان والدي يزرع بصلًا عملاقًا لسنوات عديدة، لذا فإن تحقيق الرقم القياسي العالمي يعني بالنسبة لي أكثر مما قد يعنيه لمعظم الناس".

وتابع غريفين أيضًا إنه وضع "منتجاته الثمينة" على أرضية شاحنته وأحاطها بوسادة للحفاظ على سلامتها أثناء رحلته الطويلة من غيرنسي إلى معرض شمال يوركشاير.

يشار إلى أنه في عام 2014، سجلت عينة يبلغ وزنها 8.5 كجم الرقم القياسي لكونها أكبر بصلة في العالم.