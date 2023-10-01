سلمي: الشهيد الصوري قاد واحدة من أعظم عمليات التحرر من سجون العدو

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركـة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن أ. طـارق سلمـي، اليوم الأحد1/10/2023م، أن الشهيد الشيخ مصباح الصوري كسر القيود مع رفاقه وضرب منظومة الأمن الصهيوني، وقاد واحدة من أعظم عمليات التحرر من سجون العدو؛ ليواصل بعدها مشواره الجهادي ملتحماً بأرض فلسطين المقدسة التي ارتوت بدمائه وبدماء رفاقه من بعده.

وجدد سلمي، في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في ذكرى استشهاد الشيخ القائد المؤسس مصباح الصوري، التأكيدَ على ذات الطريق الذي سلكه الشيخ الصوري ورفاقه الذين أشعلت دماؤهم شرارة الانتفاضة والثورة وانبعث معها نور الجهاد الذي أيقظ الأمة وأحيا فيها الأمل بالنصر والتحرير.

وقال: "في ذكرى استشهاد الشيخ مصباح الصوري تظللنا ذكريات الشهداء وتتعانق الذكرى مع هبة الأقصى داخل أرضنا المحتلة عام 48 التي جاءت عقب مجزرة اقتحام الأقصى عام 2000 وارتقى خلالها 13 شهيداً من أهلنا وأبناء شعبنا في مدن وقرى الداخل المحتل".

وأضاف: "هذا هو تشرين المتسربل بالدم المبارك، سيظل شاهداً على رحلة الدم الذي هزم السيف والكف التي واجهت المخرز والواجب المقدس رغم قلة الإمكان، سيبقى تشرين حاضراً في كل التفاصيل ودافعاً للثائرين للمضي على طريق الجهاد حتى تحرير القدس وكل ذرة تراب من أرض فلسطين بإذن الله".

ويصادف اليوم الأول من أكتوبر الذكرى الـ36 لاستشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي مصباح الصوري قائد الهروب الكبير من سجن غزة الذي فجَر شرارة الانتفاضة الأولى ، ليتزامن مع اتمام الاستعدادات للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي .

في مثل هذه الساعات من تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد مصباح الصوري بعد اعتقاله من كمين نصبته مخابرات وقوات كبيرة من جيش الاحتلال له مع خلية من المقاومة.