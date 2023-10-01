بالوتيلي: لاعب عربي أفضل فنيا من نيمار

فلسطين اليوم

أشاد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم أضنة سبورت التركي، بالقدرات الفنية لأحد اللاعبين العرب.

وقال بالوتيلي في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "عادل تاعرابت، بالنسبة لي أقوى فنيا من نيمار".

وأضاف: "نيمار ظاهرة مطلقة، إنه قوي جدا، بالطبع لا يمكننا المقارنة بينهما، لكن إذا تحدثنا فقط عن الجانب الفني، فإن تاعرابت أقوى".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماريو بالوتيلي الجدل، حيث صرح قبل بضعة أشهر: "كان وكيلي مينو رايولا، الذي أفتقده كثيرا، يعتاد أن يقول إن ميسي ورونالدو يفوزان بالكرة الذهبية كل عام بسبب أنني أقدم 20% فقط من إمكاناتي، كان على حق".



وعندما سئل بالوتيلي إذا كان يرى نفسه موهبة ضائعة، أجاب: "لقد كنت بالتأكيد أستطيع تقديم المزيد، لكني فزت بكل شيء على مستوى الأندية، لم ينقصني سوى التتويج ببطولة اليورو وكأس العالم مع المنتخب".



يذكر أن بالوتيلي والمغربي عادل تاعرابت (لاعب النصر الإماراتي حاليا) تزاملا معا في ميلان لمدة 6 أشهر.