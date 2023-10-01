فلسطين اليوم- وكالات

رابط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي اكتوبر 2023، تصدر برنامج الضمان الاجتماعي محرك بحث غوغل الشهير، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث يرغب الكثير من الأشخاص بمعرفة رابط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث تُمكِّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، من الاستعلام إلكترونيًا عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تذكيرهم بخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي.

رابط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي اكتوبر 2023

ويوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة الخطوات الصحيحة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، كما يضع لكم رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، ليسهل عليكم التسجيل والاستعلام عن أهليتكم في الضمان الاجتماعي.

رابط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي اكتوبر 2023 برقم الهوية

وأعلن برنامج الضمان الاجتماعي إنه تسهيلاً على جميع المستفيدين؛ يمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي) عبر الرابط اضغط هنا.

تسهيلاً على جميع المستفيدين؛ يُمكنكم الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي) عبر الرابط التالي https://t.co/UFmwA1wUPk



علماً أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم… — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 25, 2023

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

وبحسب وزارة الموارد البشرية، فأن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي تشمل ما يلي:

1- الدخول للمنصة من هنا.

2- إنشاء مستخدم جديد أو الدخول عبر النفاذ الوطني.

3- الموافقة على شروط إنشاء حساب جديد.

4- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل.

5- الضغط على إكمال ملفي الموحد.

6- تعبئة البيانات في الملف الموحد.

7- اختیار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

8- تكوين المنزل وإسناد التابعين.

9- الموافقة على الإقرار والتقديم.

10- الاطلاع على نتيجة الأهلية من خلال أيقونة الطلبات من 26 - 29 من كل شهر ميلادي.

طرق الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2023 من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

3- اختيار قائمة دراسة الأهلية.

4- في حالة كنت مؤهلاً ستظهر قيمة الدفعة المستحقة، وإذا كنت غير مؤهل يمكنك التعرف على الأسباب، ثم رفع اعتراض على الأهلية.

5- في حالة كان للمستفيد من الضمان الاجتماعي دفعات سابقة لم يحصل عليها، فسيتم إيداعها في الحساب بأثر رجعي.

المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي

يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي كل من:

1 - من بلغ سن الشيخوخة.

2- المطلقات، والمطلقات مع أولادهن.

3- الأرامل، والأرامل مع الأيتام.

ما الفرق بين النظام السابق والمطور؟

بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.