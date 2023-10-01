نتنياهو يقرر تأجيل عطلته في "موشاف نيفي أطيف" لهذا السبب!!

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو قرر تأجيل عطلته التي كان سيقضيها مع زوجته سارة في موشاف نيفي أطيف، وذلك في ظل الاحتجاجات ضده في المكان.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن إعلان نتنياهو عن التأجيل يأتي في الوقت الذي بدأت فيه الشرطة بالفعل بالانتشار في منطقة الموشاف شمال الجولان وحشد القوات، وشاحنات ضخ المياه والعديد من وسائل تفريق المظاهرات.