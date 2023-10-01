فلسطين اليوم

وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، لا يزال خبر وفاة الفنان المصري محمد فريد يسيطر على محركات البحث في قوقل وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وخاصة في الجمهورية العربية مصر، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى يجريها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، كون الفنان لها شعبية واسعة وله حضور في الوسط الفنى المصري، وكان لها بصمة في الدراما والسينما المصرية على مدار وجوده فيها، وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد

سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد

وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، وأمس السبت، توفي الفنان المصري محمد فريد، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض وعقب نحو أسبوع من إصابته بوعكة صحية شديدة استدعت نقله لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

وحسب ما نشرت صحف محلية فإن الفنان محمد فريد توفي اليوم السبت، وذلك بعد يومين من نشر ابنته ناهد طلب الدعاء له بالشفاء، وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد

وفاة الفنان محمد فريد

وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين نبأ وفاة الفنان القدير محمد فريد، وكانت أعلنت إبنته ناهد بأنه سيتم تشييع جثمان والدها الفنان محمد فريد، غدًا الأحد من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد والذي يعد أحد نجوم المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”، عن تعرضه لأزمة صحية استدعت احتجازه في الرعاية المركزة، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية وجود نقص شديد في الهيموجلوبين والصوديوم.

سبب وفاة الفنان محمد فريد

وكتبت ناهد محمد فريد عبر حسابها على الفيس بوك: " اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفه وعافِه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

كما أكدت ابنة الفنان محمد فريد أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تواصل دائم معهم بشكل شبه يومي؛ من أجل الاطمئنان على حالة الفنان الصحية، ويتواصل أيضًا مع رئيس المستشفى ومدير الأطباء، كما أن الفنانة نهال عنبر وأحمد سلامة ومنير مراد أيضًا على تواصل يومي مستمر معهم، وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد

الممثل محمد فريد ويكيبيديا

وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال «جلال»، لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة في مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة في قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد

سبب وفاة الممثل محمد فريد

وضمن مقالنا وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد، سنستعرض لكم معلومات عن الفنان محمد فريد في السطور التالية:

من مواليد 24 ديسمبر 1940 ، لديه ابنة تدعى "ناهد"، اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان، ظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية.

، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنهى دراسته بعد حصوله علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، من أبرز أعماله "ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام"، كان عازفا محترفا لآلة الناي قبل دخوله عالم التمثيل، شارك في 246 عملا فنيا بمشواره التمثيلي.

أعمال الفنان محمد فريد

كانت آخر أعماله في التليفزيون مسلسل "بركة" عام 2019 وقدم خلاله شخصية حاج صالح، آخر مشاركاته السينمائية فيلم "ساعة ونص" عام 2012 وقدم خلاله شخصية ابراهيم سائق القطار، وتم تكريمه عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022، وفاة الفنان محمد فريد- سبب وفاة الفنان المصري محمد فريد