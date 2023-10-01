الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

الساعة 04:34 م|01 أكتوبر 2023
اعتقالات في الضفة
اعتقالات في الضفة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد1/10/2023م، شابا من طوباس أثناء مروره عبر حاجز تياسير شرق طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة :" إن الاحتلال اعتقل الشاب سامح عربي، أثناء مروره عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس".

وبين أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب عربي مع مواطن آخر على الحاجز، قبل اعتقاله.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا

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