نقل الأسير أبو ذريع بشكل عاجل من سجن ريمون إلى مستشفى "سوروكا"

فلسطين اليوم- وكالات

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمود أبو ذريع من دورا، الذي نقل اليوم الأحد، بشكل عاجل من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن نقل الأسير أبو ذريع جاء بعد تقيئه دماً بشكل مكثف، علما أن هذه الحالة تكررت عدة مرات خلال الأيام الماضية، ولم تتعامل إدارة السجن مع حالته بشكل جدي، ما أدى إلى تفاقمها.

يذكر أن الأسير أبو ذريع (55 عاماً)، معتقل منذ 21 عاماً، ومحكوم بالسجن المؤبد.