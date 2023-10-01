الشباب الثائر: نراقب عن كثب ممارسات العدو ومازلنا نعطي الوسطاء فرصة للجمه

فلسطين اليوم

أكد الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الأحد1/10/2023م، أنها لا زالت تراقب عن كثب ممارسات العدو الصهيوني ومدى التزامها بالتفاهمات التى تمت عبر الوسطاء.

وقال الشباب في تصريح صحفي:" لا زال الشباب الثائر يراقبون عن كثب ممارسات العدو الصهيوني ومدى التزامها بالتفاهمات التي تمت عبر الوسطاء، ونقول بأننا مازلنا نعطي الوسطاء فرصة للجم هذا العدو".

وأضافت:" وعليه نؤكد بأننا لا علاقة لنا بما يتم تداوله على صفحات التواصل للنزول في هذا اليوم على الحدود، وعلى جميع شبابنا الثائر الإلتزام التام".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بيان هام صادر عن الشباب الثائر قطاع غزة

بسم الله الرحمن الرحيم

لا زال الشباب الثائر يراقبون عن كثب ممارسات العدو الصهيوني ومدى التزامها بالتفاهمات التي تمت عبر الوسطاء، ونقول بأننا مازلنا نعطي الوسطاء فرصة للجم هذا العدو، وعليه نؤكد بأننا لا علاقة لنا بما يتم تداوله على صفحات التواصل للنزول في هذا اليوم على الحدود، وعلى جميع شبابنا الثائر الإلتزام التام.

الشباب الثائر _قطاع غزة

1/ 10/ 2023