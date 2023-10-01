"الخارجية الفلسطينية" تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

فلسطين اليوم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد1/10/2023م، التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، وقوف دولة فلسطين مع الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في مواجهة الإرهاب، وعلى ثقتها بقدرة تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.