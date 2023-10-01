فلسطين اليوم

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، بدأ العد التنازلي لموعد الإعلان عن موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، إذ من المقرر أن تُعلن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر سبتمبر 2023، خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لهذا فإن فريق العمل يتابع مستجدات صرف رواتب السلطة الفلسطينية، باعتباره ملف يهم آلاف الأسر في غزة والضفة.

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، يحاول موظفو السلطة الفلسطينية الآن الحصول على معلومة تخص موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، لأنهم بحاجة ماسة إلى تلك الرواتب فهي مصدر دخل وحيد لمعظمهم ويعولون عليها في تدبير أمور منازلهم، ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى البحث عن، موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023.

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، وزارة المالية في حكومة محمد اشتية لم تحدد حتى اللحظة موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، لكن تبدأ المصادر المقربة من وزارة المالية الآن بنشر معلومات تخص نسبة صرف الرواتب كونها غير ثابتة، أما موعد الصرف فليس المهم جداً بالنسبة لهم باعتبار أن الرواتب تصرف بالأسبوع الأول من الشهر التالي.

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، المصادر المقربة من وزارة المالية قالت إن نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023، ستكون 90% مماثلة للشهر الماضي، وبحد أدنى 2000 شيكل، لكن تبقى هذه المعلومات من المصادر الخاصة، وليست من المصدر الرسمي المتمثل بوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، وإلى نها نختم مقالتنا التي عُنونت بـ موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 9 سبتمبر 2023.



