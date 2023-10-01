الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات مسيرة أوكرانية على محاور عدة

فلسطين اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاحد، خمسة طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة سمولينسك في غرب البلاد، وواحدة أخرى فوق منطقة كراسنودار في الجنوب.

وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اسقطت الدفاعات أيضًا طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة 0500 تقريبا بتوقيت غرينتش.

وفي حوالي الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أسقطت روسيا ثلاثة طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك، وأنه في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.

وأحبطت القوات الروسية، محاولة هجوم "إرهابي" بخمس طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة سمولينسك دون وقوع إصابات أو أضرار، حاكم مقاطعة سمولينسك.

وأصيب 3 أشخاص في قصف أوكراني استهدف منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.