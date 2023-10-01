قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في نابلس والقدس واريحا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، شابًا من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومقدسيين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، وشاب من اريحا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إياد رواجبة من نابلس، والمقدسيين غازي جوهر وأسامة نبيل بدر خلال اقتحام بلدة أبوديس، والشاب محمد أبو شكة من طوباس على طريق المعرجات شمال أريحا، ليلة أمس.

وذكر إعلام الأسرى، أن القوات نقلت المعتقلين إلى جهة غير معلومة.