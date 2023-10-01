بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية...مفاجأة على سعر الذهب في مصر اليوم 1/أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة المصرية، بالمقارنة بسعر الجرام أمس السبت، ليسجل 2470 جنيهات، مقابل 2459 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية صباح اليوم انخفاض أيضا لليوم الثالث على التوالي في محلات الذهب، ليباع اليوم الأحد 1 أكتوبر بسعر 2162 جنيها، يسجل 2152 جنيهًا في حالة الشراء، ويعتبر عيار 21 أكثر أعيرة الذهب انتشارًا في محلات القاهرة والمحافظات.

سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم الأحد

تراجع سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية اليوم الأحد، بالمقارنة بأسعار أمس في محلات الذهب، ليصل الآن 1853 جنيهًا في حالة البيع، مقابل 1844جنيهًا للشراء الجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجع أيضا في الأسواق المصرية اليوم الأحد،، ليباع حاليًا بـ 1441 جنيهًا، في المقابل 1434جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

هبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات، عيار21، اليوم الأحد 1-10-2023 خلال تعاملات أسواق الصاغة، بالمقارنة بسعره أمس السبت، ليباع الجنيه الواحد الآن بـ 17296 جنيهًا، مقابل 17216 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا عن آخر تعاملات البورصات الذهب العالمية مساء أمس الأول الجمعة، لتباع أونصة الذهب حاليًا بأ 1850 دولارًا، وتصل في الشراء 1848 دولارًا.