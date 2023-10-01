الجهاد تزور المحرر سالم في نابلس لتهنئته بحريته

فلسطين اليوم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس السبت بزيارة الأسير المحرر محمد نعمان سالم (36 عامًا)، من قرية بزاريا قضاء نابلس لتهنئته بحريته من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 16 شهرًا.

وهنأ الوفد المحرر سالم بحريته مشيدًا بصموده وصبره على الاعتقال، حيث شكرت عائلته الكريمة وفد الحركة على الزيارة التي قامت بها، والتي تأتي في إطار مساندة ودعم قضايا الأسرى والشهداء والجرحى والتي تؤكد واجب الحركة تجاه شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحرر سالم بتاريخ 1 يونيو عام 2022م، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، ولم يمض على إطلاق سراحه سوى 4 أشهر نتيجة اعتقال سابق، وقد حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لـ 16 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ 4000 شيكل، وهو شقيق الأسير القائد تميم سالم (40 عامًا) من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وعضو الهيئة القيادية سابقًا، ومعتقل منذ العام 2004م، ويقضي حكمًا بالسجن 22 عامًا.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تواصل حملة الزيارات لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الصابر في إطار الوقوف معهم ومساندتهم والوفاء لهم ولتضحياتهم الكبيرة على طريق حرية شعبنا ومقدساتنا.