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وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مقر الداخلية
كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الإنفجار الذي وقع قرب وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد 1/10/2023 انه "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".
وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".
وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".
ويستأنف البرلمان أعماله، اليوم الأحد، بعد العطلة الصيفية.