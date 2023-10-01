راصد جوي يكشف نصيب غزة من كمية الأمطار التي ستتساقط على فلسطين اليوم وغداً

فلسطين اليوم

قال الراصد الجوي ليث العلامي: إن الأراضي الفلسطينية بدأت تتأثر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، بكتلة هوائية خريفية يصاحبها انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ويصاحبها انتشار لكميات من السحب في سماء المنطقة.

وأوضح العلامي في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ هناك احتمالية لهطول الأمطار على فلسطين بدءاً من اليوم الأحد وحتى اليومين المقبلين، لكنها لن تشمل كل المحافظات، مضيفا: "تساقطت الأمطار اليوم في شمال فلسطين مثل جنين وطولكرم وحيفا وعكا، بينما بقية المناطق طرأ عليها أجواء خريفية لطيفة دون أن تسجل هطولاً للأمطار".

أما الاثنين والثلاثاء، تشهد البلاد انخفاض آخر على درجات الحرارة، يصاحبها أجواء خريفية بشكل أوضح، والفرصة تكون مهيأة لسقوط الأمطار في بعض المناطق، قد تطال المحافظات الوسطى والجنوبية، متابعاً: "حتى نهاية الأسبوع لن يكون هناك ارتفاع على درجات الحرارة، وستكون حول معدلها السنوي، وأحيان أخرى أقل من المعدلات السنوية".

وبشأن سقوط الأمطار على قطاع غزة، أشار إلى أن فرصة هطولها فوق المحافظات الجنوبية ليست عالية، ولكنها بالوقت ذاته غير مستبعدة، وقد تكون هناك بعض الزخات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن موسم الأمطار يبدأ بشكل واسع وناضج في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أن موسم الأمطار يبدأ فعليا من شهر 11 حتى مارس.

ولفت العلامي إلى أن معدلات الأمطار في شهر أكتوبر ليست عالية، متوقعاً أن تشهد فلسطين موسماً مطرياً جيداً، أعلى من معدلها السنوية العامة، مع استبعاده حدوث انحباس مطري لأيام كثيرة كما حصل خلال السنوات الثلاث الماضية، و"الله تعالى أعلى وأعلم".