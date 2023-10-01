انفجار كبير قرب مقر وزارة الداخلية التركية

الساعة 10:12 ص|01 أكتوبر 2023
انفجار في تركيا.PNG
انفجار في تركيا.PNG

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام محلية، صباح الأحد، بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب وزارة الداخلية والبرلمان والوزارات.

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن الانفجار سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأوضحت أنه كانت "هناك طلقات نارية قبل سماع الانفجار".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

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