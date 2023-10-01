فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلاً في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً يعود لعائلة عبيدي في البلدة، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تركت العائلة بينهم أطفال، الآن، بلا مأوى.

يُشار إلى أن سُلطة الاحتلال صعدت من هدمها للمنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية في السنوات الاخيرة، وتأتي في سياق تهويد المدينة المقدسة لصالح الاستيطان.