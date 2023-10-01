المرور بغزة: 4 وفيات و166 إصابة بـ 304 حوادث سير خلال سبتمبر

الساعة 09:42 ص|01 أكتوبر 2023
المرور بغزة: 4 وفيات و166 إصابة بـ 304 حوادث سير خلال سبتمبر
المرور بغزة: 4 وفيات و166 إصابة بـ 304 حوادث سير خلال سبتمبر

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن 304 حوادث سير وقعت خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن 4 وفيات و166 إصابة"

وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "3 إصابات بحالة خطيرة، و72 إصابة متوسطة، و91 إصابة أخرى طفيفة".

وأفادت بأن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 417 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 37 دراجة نارية.

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