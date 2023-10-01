فلسطين اليوم

هل تنبأت العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه؟ شعر معظم متابعي العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف بالصدمة والذهول عقب نشرها فيديو تتنبأ من خلاله اندلاع حريق حفل الزفاف في العراق الذي راح ضحيته أكثر من 120 شخصاً ومئات الإصابات، ما دفع الآلاف للبحث عن، هل تنبأت العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه؟

هل تنبأت العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه؟

هل تنبأت العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه؟ اندلاع حريق في حفل زفاف في العراق قبل أيام، راح ضحيته أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، ما أثار حزن واستغراب الآلاف في الوطن العربي، الذين نعوا المتوفين معبرين عن حزنهم الشديد لما حدث، لكن ما أثار استغرابهم هو تنبؤ العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف لذلك الحريق.

فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه

فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه، فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبداللطيف حصد عشرات الملايين من المشاهدات، وحصد الفيديو المنشور على أكثر من 100 ألف مشاركة. بينما أوقفت هي إمكانية التعليق عليه من قبل المتابعين، لكن الكثير يبحث الآن عن، فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه، ما دعا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه.

فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه

فيديو تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بحريق حفل الزفاف في العراق قبل وقوعه، وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تتوقع فيها ليلى عبداللطيف حادثا أو كارثة قبل وقوعها. ففي فيديو سابق نشرته عبر قناتها بـ«يوتيوب»، قالت خلاله: «ستتعرض المغرب لهزة أرضية يشعر بها معظم سكان المغرب. وتسبب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار». وبالفعل ضرب زلزال المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر الأراضي.