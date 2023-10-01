وزير إيراني في القاهرة.. لماذا؟

فلسطين اليوم

أعلن وزير الصحة الإيرانية، بهرام عين اللهي، الأحد، عن نيته زيارة العاصمة القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال عيم اللهي، خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ27 للدول الأعضاء في مجموعة الخمس: إنه "سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقة مصر".

وأضاف أن الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة.

و97% من الأدوية و40% من المعدات الطبية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها داخل البلاد، وفق وزير الصحة الإيرانية، الذي أكد أنه لا حدود لإنتاج الأدوية في المنطقة.

وتابع الوزير: "نحن على استعداد للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال، هناك مجالات تعاون مختلفة في مجموعة الدول الخمس، منها العلاج والتعليم والتمريض وطب الأسنان".

وبالرغم من العقوبات القاسية التي فرضتها أمريكا والغرب على إيران خلال الـ 44 سنة الماضية، أوضح عين اللهي: أن "رغم العقوبات، إلا أنه تم إحراز الكثير من التقدم في مجال الدواء والمعدات الطبية".

وأردف: "نأمل أن ترى المزيد من التعاون بين الدول الصديقة والمجاورة".

يشار إلى أن فعاليات الاجتماع المتخصص الـ 27 لمجموعة الدول الخمس (إيران، أفغانستان، باكستان، طاجيكستان، والعراق)، انطلقت بعنوان "الدبلوماسية الصحيةـ الأنظمة الدوائية والمعدات الطبية" والذي تستضيفه وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني يوم السبت 30 سبتمبر في مقرها بطهران.

وتهدف الفعاليات، إلى الوصول العادل للأدوية والمعدات الطبية "ويعمل على تطوير التعاون في مجال الطب والمعدات الطبية، وتستمر من 28 سبتمبر إلى 1 اكتوبر 2023 في طهران".