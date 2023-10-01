وسط مواجهات كبيرة ..مستوطنون يقتحمون جلبون شرق جنين

الساعة 08:34 ص|01 أكتوبر 2023
مواجهات في طولكرم مع امن السطلة
مواجهات في طولكرم مع امن السطلة

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين قرية جلبون شمال شرق جنين، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب ، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ميراف" اقتحموا البلدة من الجهة الجنوبية، ومارسوا أعمالا استفزازية بحق المواطنين ومنازلهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

 

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