وسط مواجهات كبيرة ..مستوطنون يقتحمون جلبون شرق جنين

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين قرية جلبون شمال شرق جنين، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب ، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ميراف" اقتحموا البلدة من الجهة الجنوبية، ومارسوا أعمالا استفزازية بحق المواطنين ومنازلهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية.