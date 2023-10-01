الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: اقتحام قسم "5" في سجن "رامون" ونقل من فيه إلى "نفحة"

فلسطين اليوم

اقتحمت وحدات القمع "الإسرائيلية" صباح اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، قسم "5" في سجن رامون، ونقلت كل من فيه إلى سجن "نفحة".

وأفاد إعلام الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، يأن وحدات القمع اقتحمت صباح اليوم قسم ٥ في سجن رامون وتنقل كل من فيه إلى سجن نفحة؛ دون معرفة الأسباب".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال منذ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات بحقّ الأسرى، وكانت مضاعفة على أسرى "الجهاد الإسلامي" البالغ عددهم نحو 400، في محاولة منها لتفكيك البُنى التنظيمية، التي تشكّل أبرز منجزات الحركة الأسيرة تاريخياً، عبر توزيعهم وتفريقهم داخل الأقسام وغرف الأسرى، وعزلهم، وتحويلهم للتحقيق.