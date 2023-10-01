الصين تشن هجوماً لاذعاً على أمريكا: "إمبراطورية الكذب"

فلسطين اليوم

شنت وزارة الخارجية الصينية، هجوماً لاذعاً على الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياها بـ "إمبراطورية الكذب"، وذلك بعد صدور تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية يتهم بكين باستثمار المليارات في جهود التلاعب بالمعلومات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الصادر الخميس الماضي، أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية، من خلال الرقابة، وحصاد البيانات، وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي.

وورد في التقرير أنه على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين مُنيت "بانتكاسات كبرى" خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها.

وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونجرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن التقرير تجاهل حقائق، وإنه في حد ذاته معلومات زائفة.

وأردفت الوزارة بأن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية التي عملت على التقرير "مصدر لمعلومات زائفة، ومركز قيادة لحرب معرفية".

وأضافت: "أثبتت الحقائق مراراً أن الولايات المتحدة هي ‘إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية".

ويأتي تقرير الولايات المتحدة في خضم جدل حول محاولات بكين في الأعوام القليلة الماضية زيادة التأثير العالمي لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الصينية. وتسعى بكين إلى مكافحة صورها السلبية التي تشعر بأن وسائل الإعلام الدولية تروجها.

في وقت سابق من الشهر الجاري، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في نيويورك، نائب الرئيس الصيني هان زينغ، على هامش فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك عقب محادثات أجريت في مالطا، بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

من جانبها، قالت الخارجية الصينية في بيان، إن الجانبين أجريا "مناقشات استراتيجية صريحة وموضوعية وبنّاءة، تركز على استقرار وتحسين" العلاقات بين البلدين.

وأضافت أن وانغ أكد لـ سوليفان خلال المباحثات أن تايوان "أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".

وتابعت الخارجية الصينية: "على الولايات المتحدة الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتنفيذ التزامها بعدم دعم استقلال تايوان".

ونقلت عن وانغ قوله، إنه "لا يمكن حرمان الشعب الصيني من حقه المشروع في التنمية".

وفقًا للبيت الأبيض، يأتي الاجتماع في أعقاب لقاءات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة، بينها اجتماع في مايو الماضي في فيينا بين سوليفان ووانغ، بالإضافة إلى اجتماعات في الأشهر الأخيرة بين بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، والمبعوث الخاص جون كيري، ووزيرة التجارة جينا رايموندو، مع نظرائهم في بكين.

كما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة وجيزة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي في 9 و10 سبتمبر الماضي.