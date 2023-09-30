أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023

فلسطين اليوم

أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية، لا سيما بعد أن اشتعلت الساحة الاقتصادية في لبنان بتسريب بيانات عن تحويلات مالية ضخمة للخارج، وفي السطور التالية يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية كما جاء في التعاملات الصباحية اليوم الأحد1/اكتوبر/2023.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.