أسعار الذهب اليوم الأحد 1 اكتوبر 2032 في مصر

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 اكتوبر 2032 في مصر، تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع في مصر، حيث يعتبر سعر الذهب من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في مصر عيار 21 و 24 و18، كي يتسنى لكم الاطلاع على سعر الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاء في احدث التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء1/10/2023.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2495 جنيها للبيع و2506 جنيهات للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1871 جنيها للبيع و1880 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17464 جنيها للبيع و17544 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2183 جنيها للبيع و2193 جنيها للشراء.

سعر الذهب العالمي

عالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس السبت، وتستعد لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير/ شباط، حيث كان يحوم حول أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1886 دولارا للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.28% إلى 1870 دولارا للأوقية.

في المقابل تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.584 نقطة.