فلسطين اليوم

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) على جيرونا، مساء اليوم السبت30/9/2023م، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وبهذا يزيح ريال مدريد غريمه برشلونة من صدارة ترتيب الدوري الإسباني، كما أبعد جيرونا، جار البارسا في كتالونيا، عن القمة.

وافتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق خوسيلو في الدقيقة 17 من المباراة التي أقيمت بملعب “مونتوليفي” في كتالونيا.

وأضاف أوريلين تشواميني هدفا ثانيا لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (2-0).

وفي الدقيقة 71 أضاف جود بيلينغهام هدفا ثالثا لريال مدريد.

وتعرض ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، للطرد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بحصوله على إنذار ثان.

وبهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تراجع للوصافة، فيما توقف رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المرتبة الثالثة.