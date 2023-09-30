أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 1 اكتوبر 2023

فلسطين اليوم

عيار 21 اليوم، سعر الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في السعودية تزداد عمليات البحث عبر محرك غوغل الشهير عن سعر الذهب في السعودية من مختلف العيارات 21،24، حيث يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عن سعر الذهب كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1-10-2023.

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 226.66 ريال (60.30 دولار)، بحسب منصة goldprice.

سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 197.86ريال (52.36 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 169.59 ريال (45.73 دولار).

سعر الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وصل متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 242.24 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 233.10 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 227.81 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

بلغ سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 202.61 ريال، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 192.08 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 164.50 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تُصدر المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2324.52 ريال سعودي.

و وصل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4617.39 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11464.32 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 230265.36 ريال سعودي.